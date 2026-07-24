Ostia nella morsa dei controlli | armi droga e locali nel mirino

Nella giornata del 24 luglio 2026, i Carabinieri di Roma Ostia hanno condotto un’operazione di controllo intensificata sul territorio. Sono stati effettuati controlli a locali pubblici, perquisizioni e verifiche di veicoli. Sono state sequestrate armi, droga e materiale illegale. L’attività ha coinvolto diverse unità e ha interessato varie zone del litorale e delle aree vicine. L’obiettivo era contrastare l’illegalità diffusa e garantire la sicurezza pubblica.

Ostia, 24 luglio 2026 – Nell’ambito di un’articolata e straordinaria attività di controllo del territorio, finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa sul litorale romano e nelle aree limitrofe, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno attuato un dispositivo straordinario di vigilanza. L’operazione si è svolta in linea con le strategie indicate dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e ampiamente condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attività, condotta con il supporto specialistico dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma, ha consentito di denunciare alla Procura della Repubblica 6 persone, segnalare 18 assuntori di droghe alla Prefettura e riscontrare gravi carenze igienico-sanitarie in un’attività commerciale della zona. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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