La Polizia di Stato ha avviato un’operazione di controllo sul territorio, concentrandosi su droga, armi e reati diffusi. Durante i controlli sono state eseguite perquisizioni e verifiche in diverse aree, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, il porto abusivo di armi e altri reati. Sono stati sequestrati numerosi materiali e armi, e sono state identificate persone coinvolte in attività illegali. L’operazione prosegue con ulteriori verifiche sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Operazione della Polizia di Stato per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, del porto abusivo di armi e delle varie forme di criminalità diffusa. Nell’ambito di una più ampia operazione condotta a livello nazionale dalla Polizia di Stato, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, la Squadra Mobile di Salerno, con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, ha concluso un’articolata attività di polizia su tutto il territorio provinciale, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, del porto abusivo di armi e delle varie forme di criminalità diffusa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maxi controlli sul territorio: nel mirino droga, armi e reati diffusi

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