Sora maxi operazione dei carabinieri | droga controlli stradali e locali nel mirino
Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sora hanno effettuato un'operazione di vasta portata nel territorio, concentrandosi su controlli stradali, verifiche in locali pubblici e operazioni contro lo spaccio di droga. Il dispositivo, disposto dal Comando Provinciale di Frosinone, ha coinvolto numerose pattuglie e ha portato a diversi interventi lungo le strade e nei punti di aggregazione. L’azione si è svolta senza particolari incidenti, con l’obiettivo di aumentare la presenza delle forze dell’ordine nella zona.
Un’intera giornata di controlli straordinari del territorio nel comprensorio di Sora ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia locale in un vasto dispositivo di sicurezza disposto dal Comando Provinciale di Frosinone.L’operazione, attiva dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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