La spiaggia di Punta Ovest a Ostia è senza bagnino e servizi, dopo il sequestro parziale delle strutture considerate abusive. La zona rimane accessibile ai bagnanti, ma il chiosco e i servizi igienici sono chiusi fino a chiarimenti sulle questioni amministrative e giudiziarie. La prefettura ha richiesto spiegazioni sulla situazione. La spiaggia, quindi, è aperta, ma senza i servizi normalmente presenti.

Niente bagnini nella spiaggia di Punta Ovest di Ostia, stabilimento che ha subito un sequestro parziale delle strutture ritenute abusive. La spiaggia continua a essere fruibile, ma senza il chiosco e i servizi igienici fino alla definizione della vicenda amministrativa e giudiziaria. Il punto però è che viene frequentata da ragazzi e famiglie, anche con bambini piccoli e manca la sicurezza, soprattutto tra le acque del mare. Ed è proprio sul tema della sicurezza della spiaggia libera Punta Ovest, sul lungomare Amerigo Vespucci 78 a Ostia, che è arrivata una richiesta di chiarimenti della Prefettura di Roma dopo la segnalazione presentata il 20 luglio 2026 da Giuseppe Conforzi, capogruppo di Fratelli d’Italia nel X Municipio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ostia, la spiaggia di Punta Ovest senza bagnino, pulizia, servizi. La prefettura chiede chiarimenti

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Ostia, Punta Ovest piena ma senza servizi: bagni chiusi e bagnino assente

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