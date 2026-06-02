Vent' anni di inclusione in spiaggia | torna il progetto Bagnino per amico per un mare senza barriere

Riparte mercoledì, 3 giugno, “Bagnino per amico”, servizio completamente gratuito dedicato alle persone con disabilità che scelgono le spiagge di Cervia per rigenerarsi. Nato nel 2006 dal cuore e dall'esperienza della Cooperativa Bagnini di Cervia, in collaborazione con il centro di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Temi più discussi: 20 anni di Baskin in Valle d’Aosta: due realtà tra sport, inclusione e comunità; Matera, vent’anni di inclusione in musica: al Guerrieri il Concerto d’Amore; PerMicro: presentati risultati dello studio sull’impatto economico e sociale dell’inclusione finanziaria; Scuola, alunni con disabilità quasi raddoppiati negli ultimi 10 anni: i dati Istat.

Pierangelo Isernia condivide la proposta di creazione di una fondazione che aiuti a promuovere #ProcessiDeliberativi aperta a enti pubblici, imprese e associazioni. Educare alla #partecipazione favorisce l’ #inclusione. x.com

Matera, vent’anni di inclusione in musica: al Guerrieri il Concerto d’AmoreMusica e arte per abbattere ogni barriera. A Matera l’associazione Dumbo Onlus ha celebrato il ventennale del concerto d’amore dedicato all'inclusione sociale ... trmtv.it

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A Cassano Valcuvia, il festival LAIVin Plus si chiude tra inclusione, teatro e storie dei giovaniUltimo giorno per il festival che per tre giorni ha trasformato il paese in un laboratorio diffuso di teatro. Stamattina l'apertura ha visto protagonisti i Superabili, il laboratorio teatrale di Anf ... varesenews.it