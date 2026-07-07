Due ristoranti nel centro storico di Catania sono stati chiusi durante controlli della Polizia di Stato. Sono stati scoperti lavoratori in nero e gravi irregolarità igieniche. La task force ha effettuato ispezioni nelle attività di ristorazione, riscontrando violazioni delle norme sanitarie e occupazioni illecite di lavoratori. Le operazioni sono state condotte congiuntamente da diverse forze dell’ordine, che hanno anche sequestrato attrezzature non conformi alle normative.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Maxi operazione della task force coordinata dalla Polizia di Stato. Due ristoranti del centro storico di Catania sono stati sospesi dall’attività al termine di una vasta operazione di controllo coordinata dalla Polizia di Stato, che ha portato alla luce lavoro nero, alimenti privi di tracciabilità e gravi carenze igienico-sanitarie. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 100 chilogrammi di alimenti e sono state contestate sanzioni per oltre 80 mila euro. L’attività ispettiva è stata condotta dagli agenti del Commissariato “Centrale” insieme al Corpo Forestale della Regione Siciliana, all’ Ispettorato del Lavoro, al personale del servizio Igiene Pubblica dell’Asp di Catania e alla sezione Annona della Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e tutelare la salute dei consumatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, controlli nei ristoranti del centro: chiuse due attività, scoperti lavoratori in nero e gravi irregolarità igieniche

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