Aversa continua a essere oggetto di controlli interforze coordinati dalla Polizia di Stato, concentrati nelle zone centrali e in aree segnalate per problemi di illegalità. Durante le operazioni sono state elevate sanzioni e una attività commerciale è stata chiusa a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. Le verifiche sono state effettuate in risposta a segnalazioni e situazioni di criticità nelle zone più sensibili della città.

Nel corso dei controlli, concentrati soprattutto su attività del settore della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande, sono state accertate diverse irregolarità legate alle condizioni igienico-sanitarie, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla conformità delle strutture. In particolare, per un esercizio commerciale è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. In un secondo locale, invece, sono state contestate sanzioni amministrative ed è stata notificata una diffida a regolarizzare le violazioni riscontrate. L’attività di controllo ha portato inoltre all’identificazione di 76 persone, di cui 19 già note alle forze dell’ordine, e alla verifica di 23 veicoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, controlli interforze al centro: sanzioni e chiusa attività per gravi carenze igienico-sanitarie

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