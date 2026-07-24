Osservaprezzi carburante | gli utenti bocciano l' app del Ministero

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli utenti si sono mostrati insoddisfatti dell’app dell’Osservaprezzi carburante, giudicandola poco utile. Nel 2026, il settore del trasporto privato e commerciale ha affrontato un aumento significativo dei prezzi della benzina e del gasolio. La piattaforma del Ministero, creata per monitorare i prezzi, non ha convinto gli utenti, che l'hanno criticata per la sua funzionalità e precisione. La situazione ha contribuito a un clima di insoddisfazione tra gli automobilisti e i operatori del settore.

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Il 2026 verrà ricordato come uno degli anni più difficili per il settore del trasporto privato e commerciale su gomma il prezzo della benzina e del gasolio è sottoposto a continue oscillazioni ormai da mesi, e gli interventi governativi, come l'obbligo da parte delle stazioni di servizio di esporre il prezzo medio regionale e il taglio temporaneo delle accise, hanno risolto solo in parte e per un tempo limitato il problema. L'instabilità geopolitica in Medio Oriente, d'altronde, è tutt'altro che superata e, con essa, restano anche le ripercussioni sul prezzo alla pompa: in autostrada, in Italia, il prezzo del gasolio è oggi di nuovo sopra i 2,2 euro al litro (+25,9 centesimi rispetto al periodo di sterilizzazione delle accise). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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