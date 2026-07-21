Arriva Osservaprezzi carburanti | ecco come funziona l' app ministeriale gratuita per risparmiare su benzina e diesel

Da ilgiornale.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire dal pomeriggio di ieri, lunedì 20 luglio, è stata messa a disposizione di tutti "Osservaprezzi carburanti", la nuova app ministeriale gratuita che consentirà, dopo un periodo di comprensibile rodaggio iniziale, di risparmiare su benzina e diesel. Il software, sviluppato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e fruibile su sistemi iOS e Android, trasmette informazioni sul costo dei carburanti effettuando un confronto tra i prezzi praticati dai distributori presenti sul territorio così da fornire agli automobilisti le informazioni necessarie a effettuare la scelta migliore per le proprie esigenze. Come spiegato sul portale ufficiale del dicastero, grazie alla nuova applicazione i cittadini riusciranno a " individuare il distributore più vicino oppure confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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