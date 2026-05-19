Cina 600 milioni di utenti | l’IA potrebbe sostituire app e ricerche

In Cina, circa 600 milioni di utenti utilizzano regolarmente applicazioni e motori di ricerca online. Con l’avanzare dell’intelligenza artificiale, alcune funzioni di ricerca e le app potrebbero cambiare modo di operare, riducendo la necessità di clic da parte degli utenti. Restano dubbi su come verranno gestiti i pagamenti e le transazioni digitali quando le decisioni saranno prese automaticamente dall’IA. Questi sviluppi sollevano interrogativi sulla futura gestione delle piattaforme e sui modelli di controllo attuali.

? Punti chiave Come faranno i motori di ricerca a sopravvivere senza il clic umano?. Chi controllerà davvero i pagamenti quando l'IA agirà al posto nostro?. Perché gli smartphone del futuro avranno un software che preme i pulsanti?. Quali rischi corrono i dati privati con agenti digitali così invasivi?.? In Breve Modello Qwen integrato in Taobao per acquisti autonomi gestiti da Alibaba. ByteDance sviluppa Doubao phone con agente digitale integrato nel sistema operativo. Tencent punta su WeChat per gestire pagamenti e prenotazioni tramite agenti. Modello economico basato sull'attenzione rischia crisi per 600 milioni di utenti cinesi. Almeno... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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