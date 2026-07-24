La Funzione Pubblica di Cgil di Pistoia e Prato segnala che l’ospedale Pacini non dispone ancora di un servizio di radiologia funzionante a causa di ritardi nei lavori di ristrutturazione. La struttura sanitaria rimane priva di questa funzione essenziale, causando disagi ai pazienti e al personale. La situazione viene definita critica, con i lavori ancora in corso e senza una data precisa per il completamento.

Questa volta è la Funzione Pubblica di Cgil di Pistoia e Prato a puntare il dito sui ritardi nei lavori di ristrutturazione della radiologia all’ospedale Pacini. "Una situazione – si legge nella nota diffusa ieri – che continua a creare disagi per gli operatori sanitari e i cittadini della montagna. La radiologia è interessata da lavori di ristrutturazione da oltre quindici mesi e avrebbe dovuto riaprire prima dell’estate 2026, pur in attesa della futura installazione della nuova Tac. Il servizio, invece, è ancora chiuso". L’Asl ha indicato settembre 2026 come probabile nuova data per la riapertura. "Le prestazioni attualmente disponibili – osserva il sindacato – restano fortemente limitate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale senza Radiologia. Cgil: "I disagi sono troppi"

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