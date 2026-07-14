Ospedale medici cercasi Radiologia e chirurgia i reparti in difficoltà

All’ospedale di Abbadia San Salvatore si registrano difficoltà nel reperimento di medici specialisti, in particolare nei reparti di radiologia e chirurgia. Sono previste uscite di personale, ma la problematica riguarda anche altri comuni dell’Amiata. Attualmente, i medici di base stanno per essere assegnati alla nuova Casa della Comunità di piazzale Michelangelo, mentre le posizioni presso l’ospedale rimangono vacanti.

Diversi movimenti certi in uscita, ad Abbadia San Salvatore, ma se il problema investe anche gli altri comuni dell’Amiata, medici "cercasi". Non sono quelli di base, che stanno per trovare sistemazione nella Casa della Comunità di piazzale Michelangelo, sono gli specialisti dell’ospedale. Alcune, importanti, figure professionali sono in uscita, altre non sono ancora stabilizzate. La principale criticità è legata alla radiologia. Unità operativa importante perché indispensabile, legalmente obbligatori, per un pronto soccorso. Se manca il radiologo non c’è- secondo legge-il "pronto soccorso". E all’ospedale di Abbadia San Salvatore la presenza del radiologo non è assicurato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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