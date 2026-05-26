Bimbi legati al seggiolone o chiusi al buio insultati e maltrattati | l' asilo nido era un incubo
Due sorelle, di 41 e 43 anni, sono state indagate per maltrattamenti su bambini in un asilo nido privato nel forlivese. Secondo le accuse, i piccoli venivano legati al seggiolone o lasciati al buio, e sarebbero stati insultati e maltrattati durante le ore di presenza delle educatrici. L’indagine si è conclusa con la loro chiusura, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso.
Chiusa l’indagine nei confronti di due sorelle educatrici di 41 e 43 anni, accusate di maltrattamenti ai danni di minori, avvenuti secondo le accuse in un asilo nido privato del forese forlivese. Dalla fine del 2025 le due educatrici erano state colpite dalla misura cautelare dell'interdizione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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