Bimbi legati al seggiolone o chiusi al buio insultati e maltrattati | l' asilo nido era un incubo

Notizia in breve

Due sorelle, di 41 e 43 anni, sono state indagate per maltrattamenti su bambini in un asilo nido privato nel forlivese. Secondo le accuse, i piccoli venivano legati al seggiolone o lasciati al buio, e sarebbero stati insultati e maltrattati durante le ore di presenza delle educatrici. L’indagine si è conclusa con la loro chiusura, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso.