Truffano un anziano a Osimo fingendosi carabinieri arrestate due persone nell' Aquilano

Due uomini di 29 e 35 anni, entrambi con precedenti, sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Morino, nell'Aquilano, con l’accusa di aver truffato un anziano di Osimo fingendosi carabinieri. I militari hanno disposto l’arresto e stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio. Gli arrestati risiedono fuori regione e sono stati riconosciuti come responsabili della truffa aggravata ai danni della vittima.

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OSIMO - Due uomini di 29 e 35 anni, residenti fuori regione e con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Morino (Aq) con l’accusa di truffa aggravata in concorso ai danni di un anziano di Osimo. I militari li hanno fermati nel pomeriggio dell’11 maggio lungo la statale.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Truffano un’anziana fingendosi carabinieriSi sono finti carabinieri e uno di loro, senza che quella povera anziana potesse accorgersene, le ha sfilato un orologio d’oro e denaro contante. Truffano un’anziana fingendosi carabinieri: arrestati dopo inseguimento sull’A1Firenze, 13 marzo 2026 – – Si è conclusa con un inseguimento in autostrada e con due arresti la truffa ai danni di una donna di 71 anni avvenuta... Temi più discussi: Finto carabiniere truffa un anziano per pagarsi le cartelle esattoriali; Truffano un anziano, ma arrivano i veri Carabinieri: 2 arresti a Petilia Policastro; Truffa da 50mila euro a tre anziani, arrestato; Truffano un anziano spacciandosi per carabinieri, arrestati. Finto finanziere aggredisce un anziano a Paola: arrestato 52enne miocomune.tv/post/finto-fin… x.com Emendamento al DL Bollette per estendere il divieto di telemarketing anche alle aziende di telecomunicazioni (adesso vale per le società di energia) reddit Fingono di essere carabinieri e truffano un anzianoHanno truffato un anziano di Osimo, facendosi consegnare, con l’inganno di essersi presentati come esponenti dell’Arma ... laquilablog.it Finti marescialli dei Carabinieri truffano e derubano un anziano, arrestati da quelli veriSan Vincenzo Valle Roveto – Hanno truffato un anziano di Osimo, facendosi consegnare, con l’inganno di essersi presentati come esponenti […] ... ecoaltomolise.net