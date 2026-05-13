Truffano un anziano a Osimo fingendosi carabinieri arrestate due persone nell' Aquilano
Due uomini di 29 e 35 anni, entrambi con precedenti, sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Morino, nell'Aquilano, con l’accusa di aver truffato un anziano di Osimo fingendosi carabinieri. I militari hanno disposto l’arresto e stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio. Gli arrestati risiedono fuori regione e sono stati riconosciuti come responsabili della truffa aggravata ai danni della vittima.
OSIMO - Due uomini di 29 e 35 anni, residenti fuori regione e con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Morino (Aq) con l’accusa di truffa aggravata in concorso ai danni di un anziano di Osimo. I militari li hanno fermati nel pomeriggio dell’11 maggio lungo la statale.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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