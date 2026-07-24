Oroscopo lavoro e denaro Acquario del mese di agosto 2026 | l' asse si sposta il vantaggio è vedere prima
Ad agosto 2026, l'Acquario affronta un cambiamento importante nel settore lavoro e finanze. Il 18 agosto alle 22:34, il Nodo Nord entra nel segno, modificando l'orientamento per circa diciotto mesi. Questa transizione interessa principalmente aspetti legati a comunità, futuro e reti. La modifica dell'asse rappresenta un punto di svolta, con effetti che si estenderanno nel tempo, influenzando le priorità e le strategie dell'Acquario in ambito professionale e finanziario.
Per l'Acquario, agosto 2026 è un mese di passaggio su lavoro e denaro. Il 18 agosto alle 22:34 il Nodo Nord entra nel segno e sposta per circa diciotto mesi l'asse verso comunità, futuro e reti. Nel frattempo Sole e Giove restano in Leone, in polarità: buona parte dell'iniziativa passa dalle controparti. L'eclissi lunare in Pesci del 28 chiude il mese sul tema delle risorse. Approfondimento mensile per l'Acquario a cura di Eryx — Stratega Astrologico Aggiornato il 24 luglio 2026?? Il cielo di agosto 2026 per l'Acquario Agosto è il mese in cui il cielo comincia a girarsi dalla tua parte, ma non subito e non da solo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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OROSCOPO ACQUARIO MAGGIO 2026: ESPANSIONE E INTUIZIONE
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