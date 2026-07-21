Oroscopo lavoro e denaro Sagittario del prossimo mese di agosto 2026 | Giove allarga l' orizzonte con misura

A agosto 2026, il Sagittario vede Giove in Leone mantenere una posizione favorevole, favorendo aperture nel settore lavorativo e finanziario. Il Sole accompagna fino al 23, rafforzando l’energia generale. L’eclissi solare del 12 agosto si verifica in Leone e dà inizio a un ciclo di sei mesi, concentrato su un’area di fuoco. Non sono previsti eventi estremi o cambiamenti improvvisi, ma si evidenzia un periodo di possibili opportunità.

Per il Sagittario, agosto 2026 è un mese di apertura su lavoro e denaro: il vostro governatore Giove resta in Leone in flusso armonico con voi per tutto il mese, il Sole vi sostiene fino al 23, e l'eclissi solare in Leone del 12 apre un ciclo di sei mesi su un'area di fuoco a voi amica. L'orizzonte si allarga; il compito è scegliere dove guardare, tenendo un occhio agli aggiustamenti che il mese chiede sul fronte dei soci e, verso la fine, sull'ordine dei conti. Approfondimento mensile per il Sagittario a cura di Eryx — Stratega Astrologico Aggiornato il 21 luglio 2026?? Il cielo di agosto 2026 per il Sagittario Ad agosto il cielo lavora a vostro favore: Giove e il Sole in Leone vi mandano un flusso armonico di energia e visibilità, e l'eclissi del 12 vi tocca da un angolo amico, aprendo un ciclo lungo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo Sagittario Oggi 29 Aprile 2026 | Giornata di Trasformazioni Cosmiche

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