Oroscopo lavoro e denaro Leone del mese di agosto 2026 | l' eclissi apre un ciclo il mestiere lo sostiene

Il 12 agosto alle 19:36 si verifica un'eclissi solare totale nel segno del Leone, a 20°02’. Questa fase segna l’inizio di un nuovo ciclo di sei mesi legato a questioni di lavoro e finanze. Durante questo periodo, si susseguono cambiamenti nelle modalità di presentarsi e nelle decisioni da prendere, soprattutto in relazione a contratti e firme ufficiali. La presenza dell’eclissi influenza anche l’atteggiamento verso le risorse economiche.

Per il Leone, agosto 2026 è un mese di apertura su lavoro e denaro. L'eclissi solare totale nel segno del 12 agosto, alle 19:36 su 20°02', apre una finestra lunga sei mesi su come ti presenti e su cosa firmi con il tuo nome. Giove resta nel Leone per tutto il mese e Mercurio vi entra il 9. Dal 23 agosto il Sole passa in Vergine e sposta l'attenzione sulle risorse: quanto vale, in concreto, quello che sai fare. Approfondimento mensile per il Leone a cura di Eryx — Stratega Astrologico Aggiornato il 24 luglio 2026?? Il cielo di agosto 2026 per il Leone Agosto porta al Leone il cielo più pieno dell'anno: il Sole nel segno fino al 23, Giove che continua il suo passaggio lungo iniziato a fine giugno, Mercurio che arriva il 9 e resta fino al 25. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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OROSCOPO LEONE LUGLIO 2026: RISCOPERTA DEL POTERE PERSONALE

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