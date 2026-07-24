Oroscopo di venerdì 24 luglio 2026 di Ginny | Mercurio torna diretto per la gioia di Ariete e Bilancia

Nelle prime ore del 24 luglio 2026, Mercurio è tornato a muoversi in moto diretto nel segno del Cancro. Ariete, Capricorno e Bilancia sperimentano un miglioramento nelle comunicazioni e nelle decisioni. L’Ariete è il segno più fortunato di questa fase, mentre i Pesci affrontano maggiori difficoltà.

Nelle primissime ore della giornata Mercurio è tornato a muoversi in moto diretto, restando sempre nel segno del Cancro. Tirano un sospiro di sollievo Ariete, Capricorno e Bilancia! Il segno fortunato è l'Ariete, mentre il segno sfortunato i Pesci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo della Settimana 20-26 Luglio 2026: Mercurio Torna Diretto!

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