Oroscopo della settimana 20-26 luglio 2026 | il Sole entra in Leone e Mercurio torna diretto

La settimana è cominciata in una fase di passaggio: la lunga revisione di Mercurio si chiude e la stagione si scalda. Mercoledì il Sole entra in Leone e venerdì Mercurio riprende il moto diretto — due segnali che, insieme, spostano il cielo dal riavvolgere al ripartire. Non è una settimana di grandi lanci, ma di gesti rimessi in ordine: quello che era rimasto sospeso torna a muoversi. A cura di Eryx — Stratega Astrologico Analisi firmata Aggiornato il 20 luglio 2026?? Il Cielo della Settimana 20-26 luglio 2026 La Luna: cresce verso il Primo Quarto in Bilancia di martedì 21 (13:05)? una giornata di scelte che cercano equilibrio tra sé e gli altri. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo della Settimana 20-26 Luglio 2026: Mercurio Torna Diretto!

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