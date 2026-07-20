Oroscopo della settimana 20-26 luglio 2026 | il Sole entra in Leone e Mercurio torna diretto
Nella settimana dal 20 al 26 luglio 2026, il Sole entra in Leone e Mercurio riprende il moto diretto dopo un periodo di revisione. La fase di passaggio inizia con la conclusione della retrogradazione di Mercurio, mentre mercoledì il Sole si sposta in Leone. Venerdì, Mercurio torna a muoversi in avanti, segnando un cambio di ritmo nel cielo.
La settimana è cominciata in una fase di passaggio: la lunga revisione di Mercurio si chiude e la stagione si scalda. Mercoledì il Sole entra in Leone e venerdì Mercurio riprende il moto diretto — due segnali che, insieme, spostano il cielo dal riavvolgere al ripartire. Non è una settimana di grandi lanci, ma di gesti rimessi in ordine: quello che era rimasto sospeso torna a muoversi. A cura di Eryx — Stratega Astrologico Analisi firmata Aggiornato il 20 luglio 2026?? Il Cielo della Settimana 20-26 luglio 2026 La Luna: cresce verso il Primo Quarto in Bilancia di martedì 21 (13:05)? una giornata di scelte che cercano equilibrio tra sé e gli altri. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Oroscopo della Settimana 20-26 Luglio 2026: Mercurio Torna Diretto!
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