Oroscopo di lunedì 20 luglio 2026 di Ginny | Bilancia e Ariete bisticciano

Luna, Saturno e Mercurio retrogrado sono in opposizione, rendendo difficile esprimere e comprendere i sentimenti. Per i segni di Bilancia e Ariete si prevedono tensioni e confronti. La giornata si caratterizza per una certa confusione nelle emozioni e nelle comunicazioni, con possibili malintesi tra le persone. La posizione planetaria indica che sarà complicato trovare chiarezza nelle relazioni e nelle decisioni emotive.

Luna, Saturno e Mercurio retrogrado bisticciano nell'oroscopo di lunedì 20 luglio 2026: esprimere i sentimenti, e ancora prima capirli con chiarezza, sarà difficile!. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo 1-7 Giugno 2026: Mercurio in Cancro Cambia Tutto!

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