La settimana dal 13 al 19 luglio 2026 porta la Luna Nuova in Cancro, influenzando i segni zodiacali. Le giornate si alternano tra momenti di chiarezza e di ripresa, con il cielo che accende riflessioni e stimola emozioni profonde. Le città si svuotano e il mare si fa più presente, mentre l’orientamento astrale favorisce periodi di introspezione e rinnovamento. La settimana si caratterizza per cambiamenti che coinvolgono sia la mente che i sentimenti.

L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 racconta sette giorni che prima si schiariscono e poi ricominciano: nel pieno dell'estate, con le città che si svuotano e il mare che chiama, il cielo fa una cosa rara e gentile — prima accende una luce sulla mente, poi pianta un seme nel cuore. Firma: Artemide – Aggiornato il 10 luglio 2026 La settimana ha una spina dorsale a due tempi. Lunedì 13 il Sole e Mercurio si abbracciano in Cancro nel cosiddetto cazimi, il momento di massima limpidezza dentro un Mercurio ancora retrogrado: è il giorno in cui i pensieri si mettono a fuoco e una cosa che rigiravamo da settimane trova finalmente la parola giusta. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo della prossima settimana dal 13 al 19 luglio 2026: la Luna Nuova in Cancro e la classifica dei 12 segni

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I segni più fortunati nell'oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026, la classifica

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