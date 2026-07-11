Oroscopo amore della prossima settimana dal 13 al 19 luglio 2026 | la classifica dei 12 segni

Tra il 13 e il 19 luglio 2026, l'oroscopo dell'amore segnala un passaggio dalla dichiarazione all'azione. Le settimane estive si fanno sentire con le valigie pronte, ferie incerte e serate che si prolungano. La tendenza generale invita a smettere di parlare di sentimenti e a concentrarsi sui fatti concreti, con i segni che si preparano a mettere in pratica le parole.

L'oroscopo dell'amore della prossima settimana, dal 13 al 19 luglio 2026, arriva nel pieno dell'estate italiana — le valigie sul letto, le ferie che si incastrano male, le sere che non finiscono mai — e porta una richiesta precisa: smettere di dichiarare e cominciare a fare. Venere è in Vergine dal 9 luglio, e per qualche settimana l'amore si misura in gesti, non in parole. Firma: Artemide – Aggiornato l'11 luglio 2026 La settimana ha un disegno limpido. Lunedì 13, alle 3:25 del mattino, Sole e Mercurio si fondono in Cancro nel cazimi: è il cuore del retrogrado di Mercurio, il punto in cui il pensiero torna nitido anche se il pianeta cammina all'indietro fino al 24. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo Settimana dal 13 al 19 Luglio 2026

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