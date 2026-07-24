Ornella Muti e Naike chiedono la cittadinanza russa | per loro è un ritorno alle origini ma in Italia esplode il dibattito

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa. La decisione viene definita da loro come un ritorno alle origini. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni pubbliche in Italia. La richiesta di cittadinanza è stata ufficializzata, ma non sono stati resi noti dettagli sulle motivazioni o sui tempi di eventuale ottenimento. La vicenda ha generato un acceso dibattito tra sostenitori e critici.

Una notizia che ha immediatamente acceso il dibattito pubblico: Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno presentato formale domanda per ottenere la cittadinanza russa. L’annuncio è arrivato direttamente dalla voce di Rivelli, che in un’intervista all’agenzia russa Ria Novosti ha spiegato le motivazioni di una scelta destinata inevitabilmente a dividere l’opinione pubblica italiana. Dichiarazione “Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici”. – Naike Rivelli Le origini russe di Ornella Muti risalgono alla nonna materna, Ilse Renata Krause. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Ornella Muti e la figlia Naike chiedono la cittadinanza russa: Sono le nostre origini

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