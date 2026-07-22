Naike Rivelli ha annunciato che lei e sua madre stanno facendo richiesta di cittadinanza russa. La motivazione dichiarata è l’intenzione di acquistare proprietà a Mosca o San Pietroburgo. La coppia mantiene un legame con la Russia, senza commentare le polemiche emerse in passato.

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha confessato che lei e sua madre stanno richiedendo la cittadinanza russa con la volontà di comprare anche casa a Mosca o San Pietroburgo E’ ormai risaputoil legame di Ornella Muti e sua figlia Naike con la Russia.Lì si trova la madre della diva che ha origini russe e in questi anni, sebbene lo scoppio della guerra, le due hanno continuato a far visita al Paese. D’altra parte i locali hanno sempre dimostrato una certa attenzione e affetto per Muti tanto che le sono state dedicate serate evento oppure murales a lei dedicati. Questi fatti hanno comunque generato diverse polemiche perchéin molti reputano poco etico il fatto che le due si siano recate spesso in Russia, sebbene ci sia la guerra voluta da Putin. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ornella Muti e Naike Rivelli ignorano le polemiche e chiedono la cittadinanza russa

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