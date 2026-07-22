Facciamo domanda per sentirci veramente a casa… Non possiamo rinnegare le nostre origini | Naike Rivelli e Ornella Muti chiedono la cittadinanza russa

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Naike Rivelli e Ornella Muti hanno annunciato di aver presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa. Rivelli ha affermato che desiderano sentirsi veramente a casa e che non vogliono rinnegare le proprie origini. La notizia è stata comunicata all’agenzia Ria Novosti. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di rilascio o sulle procedure in corso.

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Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti, ha dichiarato all’agenzia Ria Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. “Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici”. E ancora: “Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto”, ha aggiunto Rivelli. Non è la prima volta che Naike Rivelli parla del legame con la Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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