Tadej Pogacar ha dominato la diciannovesima tappa del Tour de France 2026 sull’Alpe d’Huez, ottenendo un distacco notevole sui rivali. La sua performance ha segnato una delle tappe più memorabili della corsa, consolidando la sua posizione in classifica generale. La vittoria ha evidenziato una prova di forza e resistenza, lasciando i concorrenti a distanza e rafforzando la sua leadership nella gara. La tappa si è conclusa con Pogacar in testa, davanti ai principali inseguitori.

Tadej Pogacar ha inscenato una nuova prova d’autore, che resterà per sempre nella storia del grande ciclismo e che lo proietta ancora di più tra le leggende più intoccabili nel mito del pedale. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria già sulle prime rampe dell’Alpe d’Huez: mancavano ancora dodici chilometri alla vetta dell’ascesa simbolo della Grande Boucle, lunga 13,7 km e con una pendenza media dell’8%, da sostenere lungo ventuno tornanti davvero iconici. Il Campione del Mondo ha lasciato sul posto gli altri big in lotta per le posizioni nobili in questa edizione della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo e si è lanciato all’inseguimento dei fuggitivi di giornata, che in quel momento avevano un vantaggio di tre minuti netti sul dominatore assoluto del ciclismo contemporaneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, diciannovesima tappa: Pogacar indemoniato sull’Alpe d’Huez, distacchi abissali

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Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel

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