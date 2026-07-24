Un operaio di 45 anni è caduto da un’altezza di circa cinque metri mentre lavorava sul tetto di un’azienda agricola nel Mantovano. È stato soccorso sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale. La caduta è avvenuta questa mattina, venerdì 24 luglio, durante un intervento di manutenzione. Le condizioni dell’uomo sono considerate gravi.

Grave infortunio sul lavoro questa mattina, venerdì 24 luglio, nel Mantovano. Un operaio di 45 anni, di origine cinese, è precipitato da un’altezza di circa cinque metri mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione sul tetto di un’azienda agricola. L’uomo è stato soccorso in codice rosso e trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e sarebbe in pericolo di vita. L’incidente si è verificato all’interno dell’azienda agricola di ortofrutta “Zhou Haibin”, a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio era salito sul tetto insieme a un collega utilizzando una scala. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Operaio precipita dal tetto nel Mantovano, volo di 5 metri: è in pericolo di vita

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