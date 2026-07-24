Operaio precipita da un tetto nel Mantovano volo di 5 metri | elitrasportato in ospedale è in pericolo di vita

Notizia in breve

Un operaio è precipitato da un tetto di un’azienda agricola nel Mantovano, cadendo da circa cinque metri. È stato trasportato in elicottero in ospedale ed è in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto questa mattina nell’azienda agricola di ortofrutta. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’accaduto. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per le verifiche del caso.