Operaio precipita da un tetto nel Mantovano volo di 5 metri | elitrasportato in ospedale è in pericolo di vita
Un operaio è precipitato da un tetto di un’azienda agricola nel Mantovano, cadendo da circa cinque metri. È stato trasportato in elicottero in ospedale ed è in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto questa mattina nell’azienda agricola di ortofrutta. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’accaduto. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per le verifiche del caso.
L'episodio si è verificato questa mattina nell’azienda agricola di ortofrutta “Zhou Haibin” a San Benedetto Po (Mantova). 🔗 Leggi su Fanpage.it
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