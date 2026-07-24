Un operaio di origini cinesi è in condizioni critiche dopo essere caduto da un’altezza di quattro metri mentre lavorava sul tetto di un’azienda agricola. L’incidente è avvenuto nel mantovano e il lavoratore è stato soccorso immediatamente, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Mantova, 24 luglio 2026 – Un operaio di origini cinesi è in fin di vita dopo essere precipitato da un’altezza di quattro metri mentre era impegnato in alcuni lavori al tetto di un fabbricato. L’incidente, l’ultimo di una lunga lista in Lombardia, e simile a quello accaduto ieri giovedì 23 luglio a Milano in via Rosmini, si è verificato questa mattina a San Benedetto Po. All’interno dell’azienda agricola “Zhou Haibin”, realtà imprenditoriale molto nota nel Mantovano e specializzata nel settore della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli destinati principalmente al mercato dei consumatori cinesi. https:www.ilgiorno.itmantovacronacaviadana-folgorato-qadf8sxd Cos’è successo . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operaio precipita dal tetto dell’azienda agricola: in fin di vita dopo un volo di 4 metri

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