Ancora una vittima sul lavoro nel Siracusano | operaio muore schiacciato da un pallet
Un operaio di 35 anni è morto schiacciato da un pallet durante lo scarico di pannelli fotovoltaici in un cantiere nel Siracusano. L’incidente è avvenuto mentre stava manovrando il carico, che ha ceduto sopra di lui. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente durante lo scarico di pannelli fotovoltaici. Un operaio di 35 anni, originario dell’Ucraina e impiegato in un’azienda specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici, ha perso la vita in un grave incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di ieri in contrada Gravilla, nel territorio di Francofonte, in provincia di Siracusa. La notizia è stata resa nota soltanto oggi, 27 maggio. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il lavoratore stava partecipando alle operazioni di scarico di materiale da un camion mediante l’utilizzo di un muletto quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto e schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Tragedia sul lavoro, ombre sulla morte di un operaio: Procura apre inchiesta
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ancora un morto sul lavoro, operaio schiacciato da un pallet nel Siracusano
Tragico incidente sul lavoro nel Siracusano: muore operaio di 35 anni schiacciato da un carico di pannelli fotovoltaiciUn operaio di 35 anni è morto schiacciato da un carico di pannelli fotovoltaici in un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Gravilla, nel...
Temi più discussi: Scontro moto-furgone, tragedia nel Siracusano; Pachino, Scontro mortale a Scivolaneve: la vittima è un poliziotto di Avola; Noto, spara contro la casa e l’auto dell’ex compagna: arrestato un 54enne; Incidente mortale a Pachino, vittima il poliziotto Federico Vinci.
Federico Vinci, 32 anni, poliziotto in servizio ad Avola: è questo il nome della vittima del tragico incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 6, nel territorio di Pachino, nel Siracusano, nelle scorse ore. Secondo una prima ricostruzione, la moto della vittima e u facebook
Ancora un morto sul lavoro, un operaio schiacciato da pallet a FrancofonteUn operaio 35enne, ucraino, dipendente di un’azienda operante nel campo dell’installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri, ma la notizia si è appresa solo og ... msn.com
Ancora un morto sul lavoro, operaio schiacciato da pallet nel SiracusanoUn operaio 35enne, ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri, ma la notizia si è appresa solo og ... ansa.it