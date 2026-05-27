Ancora una vittima sul lavoro nel Siracusano | operaio muore schiacciato da un pallet

Da dayitalianews.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio di 35 anni è morto schiacciato da un pallet durante lo scarico di pannelli fotovoltaici in un cantiere nel Siracusano. L’incidente è avvenuto mentre stava manovrando il carico, che ha ceduto sopra di lui. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente durante lo scarico di pannelli fotovoltaici. Un operaio di 35 anni, originario dell’Ucraina e impiegato in un’azienda specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici, ha perso la vita in un grave incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di ieri in contrada Gravilla, nel territorio di Francofonte, in provincia di Siracusa. La notizia è stata resa nota soltanto oggi, 27 maggio. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il lavoratore stava partecipando alle operazioni di scarico di materiale da un camion mediante l’utilizzo di un muletto quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto e schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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