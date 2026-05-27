Ancora una vittima sul lavoro nel Siracusano | operaio muore schiacciato da un pallet

Notizia in breve

Un operaio di 35 anni è morto schiacciato da un pallet durante lo scarico di pannelli fotovoltaici in un cantiere nel Siracusano. L’incidente è avvenuto mentre stava manovrando il carico, che ha ceduto sopra di lui. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.