Incidente sul lavoro a Gavardo operaio muore dopo essere stato schiacciato da un trattore | aveva 27 anni

Un operaio di 27 anni è morto a Gavardo dopo essere stato schiacciato da un trattore durante le ore di lavoro. L’incidente si è verificato in un’area industriale della città e sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’era più nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La vittima lavorava in un’azienda locale.

Incidente sul lavoro a Gavardo (Brescia): un operaio di 27 anni è rimasto schiacciato dal trattore ed è morto. Sul caso indagano i carabinieri e i tecnici di Ats. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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