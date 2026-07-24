omicidio stradale travolse 37enne pena di un anno

Un uomo di 37 anni è morto il 6 marzo dello scorso anno a Montano Lucino dopo essere stato investito da un’auto mentre era in sella alla moto. L’automobilista coinvolto ha ricevuto una condanna a un anno di reclusione per omicidio stradale. La vicenda è stata oggetto di processo e la sentenza è stata pronunciata nelle ultime settimane. La vittima aveva 37 anni al momento dell’incidente.

Thomas Imperial (nella foto) era morto a 37 anni il 6 marzo dello scorso anno, quando un’auto lo aveva colpito mentre era in sella alla sua moto a Montano Lucino. Ieri mattina il conducente dell’auto, Ciro Balì, 79 anni di Como, davanti al Gup di Como ha patteggiato un anno di reclusione per omicidio stradale, con pena sospesa. Nel frattempo i familiari della vittima, che aveva lasciato la moglie e tre figli, oltre ai genitori e una sorella, erano già stati risarciti, uscendo dal procedimento. Lo scontro, violentissimo, tra la Aprilia Bsw guidata da Imperial e la Opel Mokka condotta dal pensionato, era avvenuto su un rettilineo alle 9.15 del mattino: la prima stava percorrendo via dell’Industria a Montano Lucino, la seconda era impegnata in una manovra di svolta, durante la quale aveva colpito la moto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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