Un giovane cuoco coinvolto in un incidente mortale in via Comacchio ha accettato un patteggiamento di quattro anni di reclusione. L’uomo era stato accusato di aver travolto e ucciso un’anziana di 88 anni. La condanna è stata stabilita dopo la riduzione dell’accusa di fuga, che in precedenza aveva aggravato il procedimento. La decisione è stata ufficializzata nel procedimento giudiziario in corso.

Ora è ufficiale. Il giovane cuoco finito sotto inchiesta per aver travolto e ucciso l’88enne Walmen Cavalieri in via Comacchio ha patteggiato la pena: quattro anni di reclusione, previa derubricazione dell’aggravante della fuga. L’accordo tra le parti era già stato raggiunto nel corso della precedente udienza. Ieri mattina, il giudice Marco Peraro ha emesso la sentenza formalizzando la pena dopo aver risolto alcune questioni tecniche. Si chiude così la vicenda giudiziaria iniziata intorno alle 19.45 del 29 luglio 2024. Siamo in via Comacchio, all’altezza dell’incrocio con via Val Trebba, a Villa Fulvia. Il giovane cuoco 28enne (difeso dall’avvocato Giacomo Forlani) era alla guida della sua Fiat Panda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia in via Comacchio. Travolse e uccise un’anziana, patteggia quattro anni di pena

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