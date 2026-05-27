Una donna di 74 anni è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione per omicidio stradale, in relazione all’incidente avvenuto nel giugno 2024. La donna investì e uccise una bambina di 2 anni nel parcheggio di una scuola a Brescia. La sentenza è stata emessa in seguito al processo relativo all’incidente.

Brescia, 27 maggio 2026 - Due anni e otto mesi di reclusione è la condanna della donna di 74 anni che nel giugno del 2024 investì e uccise la piccola Sofia Archetti, di 2 anni, nel parcheggio della scuola Little England di Brescia. funerali della bambina Sofia Archetti, Brescia Cellatica 6 giugno 2024. Filippo Venezia Fotolive La sentenza. La sentenza è stata pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare Marco Vommaro, che ha inflitto una pena superiore rispetto alla richiesta della Procura di due anni e due mesi. Il gup ha ritenuto provato il reato di omicidio stradale, prosciogliendo invece l'imputata dall'accusa di lesioni nei confronti della nonna della bambina, che si trovava con lei al momento dell'investimento, per mancanza di querela. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolse e uccise la piccola Sofia Archetti nel parcheggio dell’asilo: donna di 74 anni condannata per omicidio stradale

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