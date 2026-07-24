Omicidio Simone Concas a Bari Sardo il mistero del coltello usato dal 16enne e la telecamera non funzionante
Il 16enne sospettato ha usato un coltello durante l’aggressione, mentre una telecamera nel luogo dell’incidente risultava inattiva. La vittima, 19 anni, è stata colpita con diverse ferite da arma bianca. La polizia sta analizzando i rilievi e le testimonianze per ricostruire i dettagli dell’evento. La vicenda si è verificata poco dopo un incidente stradale coinvolgente la ragazza del 16enne. La dinamica dell’omicidio resta ancora da chiarire.
Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso a coltellate a Bari Sardo dal fratello della ragazza che aveva appena investito. Il 16enne fermato per il delitto ha affermato che il coltello fosse della vittima, la quale, secondo quanto dichiarato, perseguitava da giorni la sorella arrivando anche a insultarla in pubblico. Una versione al vaglio degli inquirenti, così come la posizione del fidanzato della 22enne. L’omicidio di Simone Concas Gli investigatori sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’omicidio di Concas, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 luglio nel piccolo comune sardo della provincia dell’Ogliastra. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Simone Concas ucciso a coltellate dopo aver investito una 16enne, fermato un minorenne
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