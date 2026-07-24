omicidio simone concas a bari sardo il mistero del coltello usato dal 16enne e la telecamera non funzionante

Notizia in breve

Il 16enne sospettato ha usato un coltello durante l’aggressione, mentre una telecamera nel luogo dell’incidente risultava inattiva. La vittima, 19 anni, è stata colpita con diverse ferite da arma bianca. La polizia sta analizzando i rilievi e le testimonianze per ricostruire i dettagli dell’evento. La vicenda si è verificata poco dopo un incidente stradale coinvolgente la ragazza del 16enne. La dinamica dell’omicidio resta ancora da chiarire.