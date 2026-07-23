Un minorenne è stato fermato in relazione all’omicidio di un ragazzo di 19 anni avvenuto a Bari Sardo. La vittima è deceduta a causa di ferite da arma da taglio nel corso del pomeriggio di ieri. Le autorità hanno condotto un’indagine che ha portato al fermo del minorenne, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze. La vicenda è sotto inchiesta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Svolta nelle indagini sull’omicidio di Simone Concas, il ragazzo di 19 anni ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri a Bari Sardo, in provincia di Nuoro. Nella notte i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di un minorenne, ritenuto gravemente indiziato del delitto. La lite dopo l’investimento della 22enne. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato intorno alle 18 di ieri, quando Simone Concas, alla guida della sua Renault Clio, avrebbe investito volontariamente una giovane di 22 anni, studentessa universitaria residente in un comune vicino e conosciuta dalla vittima. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Omicidio a Bari Sardo, fermato un minorenne per la morte del 19enne Simone Concas

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Ucciso a coltellate dopo aver investito una sedicenne: fermato il fratello della ragazza

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Temi più discussi: Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate in strada: fermato un minorenne; Omicidio di Simone Concas a Bari Sardo, accoltellato dopo aver investito una 16enne: fermato fratello di lei; Bari Sardo, investe una coppia con l'auto e poi uccide a coltellate il ragazzo; Tragedia a Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza: fermato un minorenne.

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