Bari Sardo la versione del 16enne arrestato per omicidio | Simone Concas perseguitava mia sorella

Un minorenne di 16 anni è stato arrestato per omicidio dopo aver investito mortalmente una ragazza. Secondo la versione fornita, la vittima, che faceva parte della stessa comitiva, avrebbe perseguitato la sorella del ragazzo per settimane. Il ragazzo ha dichiarato che l’incidente sarebbe stato causato dall’insistenza della ragazza nei confronti della sorella. La polizia indaga sui rapporti tra le persone coinvolte e sui motivi che hanno portato all’incidente.

I ragazzi facevano tutti parte della stessa comitiva e, stando al racconto del minorenne arrestato, la vittima da tempo era diventata più insistente con la ragazza che poi ha travolto con l'auto in Sardegna. Il sedicenne ha raccontato la sua versione dei fatti a chi indaga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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“Perseguitava mia sorella e non accettava il rifiuto”, il racconto del 16enne fermato dopo l’omicidio di Simone ConcasUn ragazzo di 16 anni è stato fermato in relazione all’omicidio di un 19enne avvenuto mercoledì pomeriggio a Bari Sardo.

Omicidio a Bari Sardo, fermato un minorenne per la morte del 19enne Simone ConcasUn minorenne è stato fermato in relazione all’omicidio di un ragazzo di 19 anni avvenuto a Bari Sardo.

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