Omicidio Pamela Genini Francesco Dolci | ho ricevuto un lettera anonima e minacce di morte

Francesco Dolci ha denunciato di aver ricevuto una lettera anonima indirizzata alla sua famiglia e di essere minacciato di morte. Le intimidazioni sono in corso da mesi.

Bergamo, 24 luglio 2026 – Francesco Dolci ha riferito di aver ricevuto una lettera anonima indirizzata alla sua famiglia e di essere da mesi bersaglio di pesanti intimidazioni. L’imprenditore bergamasco, amico di Pamela Genini, è attualmente unico indagato nell'inchiesta sulla profanazione nel cimitero di Strozza della tomba della 29enne uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano dall'ex compagno Gianluca Soncin. BERGAMOPROFANATA NEL CIMITERO DI STROZZA LA SALMA DI PAMELA GENINI==DA RAI "ORE 14" PARLA FRANCESCO DOLCI EX DI PAMELAFOTO DE PASCALE "Ho già dei sospetti”. L’imprenditore 41enne di Sant’Omobono Terme è intervenuto alla "Vita in Diretta", programma condotto da Manuela Moreno su Rai 1: "Ho dei sospetti e li ho già riferiti agli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Omicidio Pamela Genini: lettera di minacce a Francesco Dolci - Vita in diretta 24/07/2026

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