Francesco Dolci ha ricevuto una lettera anonima con minacce di morte e insulti, tra cui “devi morire” e “viscido sporco verme”. La comunicazione è diretta all’indagato per vilipendio di cadavere nell’indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. La lettera è arrivata senza mittente e contiene frasi offensive.

Francesco Dolci ha ricevuto una lettera anonima e minatoria. In questa si leggono frasi come “devi morire” e diversi altri insulti all’indagato per vilipendio di cadavere nell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Dolci dichiara di essere spaventato per sé e pensando ai familiari, perché tra i tanti insulti ci sono anche minacce di morte o di altre pratiche violente ai suoi danni. È stata informata la polizia. Lettera di minaccia a Francesco Dolci Durante la puntata di Morning News Francesco Dolci, indagato per il caso di profanazione della tomba di Pamela Genini, ha fatto sapere di essere stato minacciato con una lettera anonima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Femminicidio Pamela Genini, Francesco Dolci riceve una lettera con minacce di morte: "Viscido sporco verme"

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Pamela Genini, ex fidanzato Francesco Dolci accusato di vilipendio di cadavere

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