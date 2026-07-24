Lettera di minacce di morte a Francesco Dolci | Ora fai trovare la testa di Pamela Mi auguro ti arrestino

Una lettera anonima con minacce di morte e insulti è stata recapitata a casa dei genitori di un uomo indagato per il furto della testa e il vilipendio di un cadavere. La missiva conteneva anche un messaggio diretto a lui, chiedendogli di far trovare una testa. Le minacce si sono concentrate sulla richiesta di arresto e sul riferirsi a un episodio legato a un caso di cronaca nera. La polizia sta indagando sulla provenienza della lettera e sull'identità dell'autore.

Francesco Dolci, unico indagato per il vilipendio del cadavere e il furto della testa di Pamela Genini, avrebbe ricevuto a casa dei genitori, a Sant'Omobono Terme (Bergamo), una lettera anonima di minacce di morte e insulti. "Anche l'avvocato ti ha lasciato. Ti vendicherai anche di lei?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Caso Pamela Genini, Francesco Dolci riceve una lettera con minacce di morte: Devi morire

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