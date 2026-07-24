Omicidio Mastrapasqua Rezza verso la giustizia riparativa L'avvocata della vittima | Giovane per nulla empatico

Notizia in breve

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha deciso di avviare un percorso di giustizia riparativa nel procedimento contro un giovane di 21 anni accusato dell’omicidio di un uomo di 31 anni. L’avvocata della famiglia della vittima ha commentato questa scelta, sottolineando che il ragazzo coinvolto non avrebbe mostrato empatia. La decisione riguarda la possibilità di un percorso di confronto tra le parti, senza che siano state ancora stabilite le modalità precise.