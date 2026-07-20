Omicidio Mastrapasqua confermati 27 anni a Daniele Rezza la famiglia | ‘Nessuna giustizia riparativa’

Notizia in breve

La condanna a 27 anni di carcere è stata confermata per il giovane accusato dell’omicidio e della rapina di Manuel Mastrapasqua, avvenuti nella notte dell’11 ottobre 2024 a Rozzano. La famiglia della vittima ha commentato che non si tratta di una giustizia riparativa. La sentenza è definitiva e il processo si è concluso con questa condanna.