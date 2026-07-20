Omicidio Mastrapasqua confermati 27 anni a Daniele Rezza la famiglia | ‘Nessuna giustizia riparativa’
La condanna a 27 anni di carcere è stata confermata per il giovane accusato dell’omicidio e della rapina di Manuel Mastrapasqua, avvenuti nella notte dell’11 ottobre 2024 a Rozzano. La famiglia della vittima ha commentato che non si tratta di una giustizia riparativa. La sentenza è definitiva e il processo si è concluso con questa condanna.
Resta fissata a27 anni di carcerela condanna perDaniele Rezza, il giovane accusato di aver ucciso e rapinatoManuel Mastrapasquanella notte dell’11 ottobre 2024 aRozzano, nell’hinterland milanese. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo l’aggravante dellaminorata difesaed escludendo invece quella deifutili motivi. Nella sentenza di primo grado, il collegio presieduto dalla giudiceAntonella Bertojaaveva tenuto conto della giovane età dell’imputato, che al momento dei fatti aveva19 anni. L’etàera stata dunque considerata unelemento attenuante,ma non lo era invece il contesto sociale e geografico in cui il giovane era cresciuto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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