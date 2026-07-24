La Corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per il giovane imputato, responsabile dell’omicidio di un ragazzo ucciso durante una lite per un paio di cuffie. La corte ha scritto che il ragazzo è ancora incapace di assumersi pienamente le proprie responsabilità. La famiglia della vittima ha espresso un rifiuto rispetto alla proposta di giustizia riparativa.

Daniele Rezza è “tuttora incapace di assumersi appieno e sino in fondo le proprie responsabilità”. È quanto scrive la Corte d’Assise d’appello di Milano dopo aver confermato la condanna a 27 anni per il 21enne imputato per la morte di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffie. Nonostante questo per la Corte all’imputato va data “l’ultima opportunità istituzionale” per tentare “un suo effettivo recupero sociale”. L’ammissione di Rezza al percorso di giustizia riparativa arriva anche sela famiglia della vittima si èmostrata da subito contraria, dichiarando una chiusura che è “umanamente comprensibile”. Dopo la lettura della sentenza in appello, il fratello di Manuel aveva esplicitato: “Le scuse chieste dopo un anno non valgono niente e non me ne faccio niente”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio Mastrapasqua, per Daniele Rezza giustizia riparativa: il ‘no’ della famiglia della vittima

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Ucciso per un paio di cuffiette: confermata la condanna a 27 anni per Daniele Rezza

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