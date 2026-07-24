Il corpo di Luca Esposito non presenta segni di soffocamento o strangolamento, secondo fonti vicine alla famiglia. Sul cadavere sono stati trovati resti di un telone di plastica. Le autorità stanno indagando sulla sua vita privata e sulle circostanze della morte, che non risulta essere legata a cause violente come asfissia meccanica. Nessun dettaglio ufficiale è stato comunicato riguardo alle modalità del decesso.

Luca Esposito non sarebbe morto né per soffocamento né per strangolamento: è quanto smentiscono ambienti vicini alla famiglia della vittima, mentre si sommano gli interrogativi sulla vita privata del giornalista. Al momento dell'omicidio, Esposito potrebbe essere stato bruciato sopra un telo e con e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Esposito, smentite voci di morte per "asfissia meccanica violenta", sul cadavere "resti di un telone di plastica"

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