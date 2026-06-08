Lucha Underground | Smentite le voci sul possibile ritorno

Le voci sul possibile ritorno di Lucha Underground sono state smentite. Recentemente, lo show ha pubblicato sui social un teaser che suggerisce una nuova stagione, con annunci di eventi dal vivo. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un vero e proprio ritorno o a dettagli concreti sui nuovi episodi. La comunicazione si limita a indicare una ripresa dell’attività sui canali social, senza ulteriori sviluppi confermati.

Ultimamente la Lucha Underground è tornata attiva sui social, con un teaser di quella che sembra essere una nuova stagione di questo grande show, con nuovi eventi dal vivo Tutto pronto per il ritorno di Lucha Underground?. Secondo gli ultimi rumor MGM e Amazon controllano ancora il marchio e il catalogo di Lucha Underground. Mentre una fonte della AEW ha ipotizzato un possibile coinvolgimento della WWE, nessuno è stato in grado di confermare nulla in tal senso. Inoltre secondo quanto riportato da Fightfull Select, purtroppo la risposta su un possibile ritorno della federazione è no. Fonti vicine alla situazione ritengono invece che i recenti accenni siano stati pensati per far parlare di sé i fan per un motivo ben diverso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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