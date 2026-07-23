Il corpo di Luigi Esposito è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, domenica alle 3,30. L’autopsia ha rilevato che è morto per asfissia meccanica violenta. Secondo le indagini, il giornalista è stato soffocato e successivamente dato alle fiamme. Restano da chiarire i dettagli sul cellulare e sulla fede nuziale, che sono al centro degli approfondimenti investigativi.

E' stato soffocato e poi il suo corpo dato alle fiamme. È questa la terribile fine di Luigi «Luca» Esposito, il giornalista di 53 anni il cui cadavere è stato ritrovato carbonizzato in un terreno agricolo in contrada Cioffi a Eboli alle 3,30 di domenica scorsa. Secondo un primo rilievo suggerito dall'esame autoptico, il decesso sarebbe riconducibile a «un'asfissia meccanica violenta». È possibile presupporre che chi lo ha ucciso, dunque, gli abbia impedito di respirare ostruendogli naso e bocca. Forse con della stoffa, la stessa un cui lembo sarebbe stato trovato vicino al cadavere carbonizzato. L'autopsia non ha rilevato segni di strangolamento ma non si esclude che le successive analisi, già disposte dall'autorità giudiziaria di Salerno, possano dare ulteriori indicazioni in merito. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Luca Esposito, l'autopsia sul giornalista: «Morte per asfissia meccanica violenta». I misteri del cellulare e della fede nuziale

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Luca Esposito, scompaso il cellulare del giornalista: autopsia conferma fratture ovunque

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