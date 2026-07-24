L'autopsia sul corpo di un uomo di 53 anni ha rilevato che era ancora vivo quando è stato dato fuoco, con tracce di fumo nei polmoni e la respirazione ancora presente. Gli esami indicano una morte per asfissia meccanica violenta. Le forze dell'ordine stanno cercando il cellulare della vittima e stanno analizzando anche aspetti della sua vita privata. La ricerca di ulteriori elementi prosegue per chiarire le circostanze del decesso.

Gli esiti preliminari degli esami sul corpo del 53enne trovato morto in località Cioffi indicano una morte per asfissia meccanica violenta. I carabinieri cercano il cellulare e approfondiscono anche aspetti della vita privata della vittima Dall'autopsia sul corpo di Luca Esposito, ucciso tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Esposito, l'autopsia: "Ancora vivo quando gli è stato dato fuoco, tracce di fumo nei polmoni, lo ha respirato"

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