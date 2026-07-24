Gli esami sull'autopsia di Luca Esposito indicano che era ancora vivo quando il suo corpo è stato incendiato. Sono state riscontrate tracce di fumo nei polmoni, suggerendo che fosse ancora cosciente al momento dell'innesco delle fiamme. Il corpo è stato trovato carbonizzato in una zona rurale di Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle circostanze del decesso o sulle indagini in corso.

Con ogni probabilità era ancora vivo quando sono state appiccate le fiamme sul corpo di Luca Esposito. Sono gli ultimi particolari che emergono dagli esami sul cadavere carbonizzato del giornalista sportivo di 53 anni ritrovato senza vita in località Cioffi, in una zona rurale e isolata di Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Nonostante il corpo completamente distrutto dalle fiamme, nel corso degli esami sarebbero state isolate delle tracce di fumo nei polmoni della vittima. Una circostanza che fa pensare che al momento in cui è scoppiato il rogo Esposito, per quanto vittima di un brutale pestaggio, respirasse ancora tanto da inalare il fumo. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Luca Esposito era vivo quando gli è stato dato fuoco: l'autopsia trova tracce di fumo nei polmoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mia SORELLA si SVEGLIA con un LOTTATORE di SUMO nel LETTO!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi è Luca Esposito detto Luca, dirigente pubblico e giornalista sportivo ucciso e dato alle fiamme a Eboli: “Assassinato con un’arma da fuoco”

Ucciso e dato alle fiamme, il caso di Luca Esposito sui tabloid inglesi: dopo l’autopsia si cercano nuove proveIl corpo di Luigi “Luca” Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli tra sabato e...

Temi più discussi: Omicidio Esposito: forse era ancora vivo quando l'hanno bruciato; Omicidio Luigi Esposito, giornalista forse bruciato vivo dopo essere stato picchiato: l'ipotesi macabra; Luca Esposito, il giornalista bruciato forse ancora da vivo: in campagna l'incontro col killer, conosceva il suo assassino?; Il giornalista ucciso a Eboli sarebbe stato strozzato.

Asfissia meccanica violenta: sarebbe questa la causa della morte di Luigi 'Luca' Esposito, il 53enne giornalista dato alle fiamme e ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel Comune di Eboli (Salerno) nella mattinata di domenica scorsa 19 luglio. In sosta x.com

Omicidio Esposito, i dubbi aperti dopo l’autopsia: Non è escluso che l’abbiano bruciato vivoL'autopsia lascia aperto il dubbio al 50%: Luigi Esposito potrebbe essere stato bruciato vivo. Decisivi gli esami istologici. ilfattoquotidiano.it

Luca Esposito, il giornalista bruciato forse ancora da vivo: in campagna l'incontro col killer, conosceva il suo assassino?Più vanno avanti le indagini sulla morte di Luigi Luca Esposito, giornalista sportivo 53enne ucciso a Eboli, in provincia di Salerno, più emergono ... ilmessaggero.it