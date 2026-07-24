Secondo i risultati dell’autopsia, il giornalista trovato morto nelle campagne di Eboli sarebbe stato ancora vivo quando è stato dato alle fiamme. La morte sarebbe avvenuta per asfissia, e si ipotizza che gli abbiano dato fuoco mentre era ancora in vita. Le circostanze esatte dell’episodio rimangono sconosciute, e le autorità stanno indagando sulla vicenda. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui possibili sospetti o motivazioni.

Luigi Esposito sarebbe stato ancora in vita quando è stato dato alle fiamme. È quanto sarebbe emerso dai risultati dell’autopsia sul giornalista trovato morto nelle campagne di Eboli, nel Salernitano, in circostanze ancora avvolte dal mistero. Prima di finire carbonizzato il 53enne è stato picchiato brutalmente e strangolato, o soffocato. L’autopsia sul corpo di Luigi Esposito Secondo quanto risulta dai primi esami autoptici effettuati sul corpo del 53enne, trovato carbonizzato vicino a una serra a Eboli, Luigi Esposito risulterebbe morto per “asfissia meccanica violenta“, che potrebbe essere stata provocata da uno strangolamento, attraverso la compressione del collo, oppure da soffocamento, con l’ostruzione di naso e bocca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Luigi Esposito a Eboli, giornalista morto per asfissia: gli avrebbero dato fuoco da vivo

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Luigi Esposito: giornalista trovato carbonizzato ad Eboli

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