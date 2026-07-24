Omicidio di Luigi Esposito a Eboli giornalista morto per asfissia | gli avrebbero dato fuoco da vivo
Secondo i risultati dell’autopsia, il giornalista trovato morto nelle campagne di Eboli sarebbe stato ancora vivo quando è stato dato alle fiamme. La morte sarebbe avvenuta per asfissia, e si ipotizza che gli abbiano dato fuoco mentre era ancora in vita. Le circostanze esatte dell’episodio rimangono sconosciute, e le autorità stanno indagando sulla vicenda. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui possibili sospetti o motivazioni.
Luigi Esposito sarebbe stato ancora in vita quando è stato dato alle fiamme. È quanto sarebbe emerso dai risultati dell’autopsia sul giornalista trovato morto nelle campagne di Eboli, nel Salernitano, in circostanze ancora avvolte dal mistero. Prima di finire carbonizzato il 53enne è stato picchiato brutalmente e strangolato, o soffocato. L’autopsia sul corpo di Luigi Esposito Secondo quanto risulta dai primi esami autoptici effettuati sul corpo del 53enne, trovato carbonizzato vicino a una serra a Eboli, Luigi Esposito risulterebbe morto per “asfissia meccanica violenta“, che potrebbe essere stata provocata da uno strangolamento, attraverso la compressione del collo, oppure da soffocamento, con l’ostruzione di naso e bocca. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Luigi Esposito: giornalista trovato carbonizzato ad Eboli
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LabTv. . Un dettaglio emerso dall'autopsia potrebbe cambiare la ricostruzione dell'omicidio di Luigi Luca Esposito. Il giornalista sportivo di 53 anni avrebbe respirato il fumo dell'incendio che ha distrutto il suo corpo, segno che quando il rogo è stato appiccato facebook
A Eboli, il brutale omicidio del giornalista 53enne Luigi Luca Esposito continua a essere avvolto nel mistero, senza un movente chiaro né indagati, dopo che il suo corpo è stato rinvenuto carbonizzato in un terreno agricolo. Continua la lettura : ift.tt/TUAMaRX x.com
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