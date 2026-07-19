Un uomo è stato ucciso e dato alle fiamme a Eboli, in provincia di Salerno. La vittima, identificata come Luigi Esposito, noto anche come Luca, era un dirigente pubblico e giornalista sportivo. Secondo i rilievi, è stato colpito da un colpo di arma da fuoco prima di essere bruciato. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini, attualmente in fase iniziale. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica o sui possibili sospetti.

Eboli (Salerno) – Un gravissimo fatto di sangue scuote la provincia di Salerno, dove le forze dell'ordine e la magistratura sono impegnate nelle prime fasi di un'indagine per omicidio. Il corpo senza vita e completamente carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto nella notte tra sabato e domenica 19 luglio in un terreno agricolo isolato in località Bivio Cioffi, nel territorio comunale di Eboli, a ridosso della Strada Statale 7 bis. In base ai primi e rigorosi accertamenti investigativi condotti sul posto e coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, la vittima dell'efferato delitto è stata provvisoriamente ma plausibilmente identificata in Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, cinquantatreenne originario di Nocera Inferiore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Luigi Esposito detto Luca, dirigente pubblico e giornalista sportivo ucciso e dato alle fiamme a Eboli: “Colpo di arma da fuoco”

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Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco a Eboli, il corpo del giornalista sportivo dato alle fiamme: cadavere carbonizzatoUn giornalista sportivo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e il suo corpo è stato successivamente dato alle fiamme.

Temi più discussi: Eboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca Esposito; Rappresentativa Under 23, I convocati; Cadavere carbonizzato a Eboli, indagini a tutto campo; Clan Licciardi, affondo della Dda: il maxi-processo è dietro l’angolo.

Durante il summit, presente anche il presidente del Bari Luigi De Laurentiis. Il motivo? Il Napoli ha chiuso per il classe 2008 del Sorrento Mattia Esposito, che ora è pronto ad andare al Bari. #Esposito #LaCasadiC #Bari #DiMarzio #DeLaurentiis x.com

Chi è Luigi Esposito detto Luca, dirigente pubblico e giornalista sportivo ucciso e dato alle fiamme a Eboli: Colpo di arma da fuocoOmicidio a Eboli, il corpo carbonizzato trovato su un terreno agricolo isolato in località Bivio Cioffi. Esposito era dirigente dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, direttore responsab ... quotidiano.net

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